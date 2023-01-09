Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подача воды прекратилась в селе Бураново в Удмуртии из-за неисправности насоса в скважине

В период с 6 января в Удмуртии без холодной воды остаются 300 жителей села Бураново в Малопургинском районе. Как рассказал начальник ГУ МЧС по региону Сергей Пряженцев в ходе аппаратного совещания у главы региона Александра Бречалова, причиной стал неисправный глубинный насос в скважине. В настоящее время на объекте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года в Удмуртии зарегистрировали девять аварий на системе холодного водоснабжения, а также одну аварию на системе отопления.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...