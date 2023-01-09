Подача воды прекратилась в селе Бураново в Удмуртии из-за неисправности насоса в скважине

В период с 6 января в Удмуртии без холодной воды остаются 300 жителей села Бураново в Малопургинском районе. Как рассказал начальник ГУ МЧС по региону Сергей Пряженцев в ходе аппаратного совещания у главы региона Александра Бречалова, причиной стал неисправный глубинный насос в скважине. В настоящее время на объекте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года в Удмуртии зарегистрировали девять аварий на системе холодного водоснабжения, а также одну аварию на системе отопления.