В Челябинске организуют шесть крещенских купелей

На Крещение в Челябинске планируют оборудовать шесть мест для купания. Об этом рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании 9 января.

По его словам, на этой неделе начинается подготовка к крещенским купаниям. Праздник состоится 18 и 19 января. Как и в прошлом году, планируется организовать шесть купелей: по две на Шершневском водохранилище, озерах Смолино и Первое. Традиционно там будут дежурить все экстренные службы. Более подробную информацию о местах для купания на Крещение в мэрии обещали предоставить позже.