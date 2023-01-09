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обновлено 08:43

Мэрия Перми снова выставила на торги участок под жилую застройку на ул. Белозерской

Департамент имущественных отношений вновь выставил на аукцион право аренды земельного участка под многоквартирное жилье на ул. Белозерской, 10а. Согласно электронной документации на сайте администрации, площадь участка в микрорайоне Домостроительном Орджоникидзевского района города составляет 14,2 тыс. кв. м. Начальная цена и размер ежегодной арендной платы за территорию — 10,7 млн руб.

Площадка расположена недалеко от сквера по ул. Кавказской и пляжа КамГЭС. Участок предназначен для строительства многоквартирного жилого дома. Срок аренды земли — 8 лет 8 месяцев. Торги назначены на 9 февраля.

Отметим, что ранее участок на ул. Белозерской, 10а, уже выставлялся на торги. На аукционе, состоявшемся в декабре 2022 года, территорией никто не заинтересовался.

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