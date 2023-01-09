В Челябинской области 62% соискателей намерены сменить сферу деятельности

Около 62% соискателей из Челябинской области в этом году намерены сменить сферу профессиональной деятельности. О том, что точно это сделают, заявляют 23% респондентов из региона, сообщают по итогам опроса аналитики HeadHunter. Затруднился ответить 21% опрошенных.

Среди желающих сменить профессию в этом году преобладают представители сфер госслужбы и безопасности (36%) и специалисты по транспорту и логистике (33%). 26% респондентов, готовых к таким переменам, рассматривают отрасль информационных технологий (IT). 9% хотят попробовать себя в качестве административного персонала, 6% — в сферах продаж, маркетинга и рекламы.

Не планируют менять вид деятельности в этом году 25% соискателей из Челябинской области. В их числе преобладают специалисты по управлению персоналом (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%).