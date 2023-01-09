В 2023 году продовольственный экспорт Ставрополья планируется увеличить в два раза

В Ставропольском крае к 2024 году планируется нарастить продовольственный экспорт в два раза, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

По информации губернатора, способствовать росту будет реализация четырех инвестпроектов по модернизации производства масла, мучных изделий, минеральных вод и безалкогольных напитков.

В завершившемся 2022 году экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса Ставрополья вырос на 14%. Регион поставил в другие страны товары на сумму в $ 546 млн. В этом объеме две трети – переработанные продукты, а не сырье.

«Мы укрепляем деловые связи с Саудовской Аравией, Китаем, Азербайджаном, Грузией, Арменией, Турцией. Активно растут объемы экспорта в Индию», – написал глава края. Он также отметил три новых направления торговли: Экваториальная Гвинея, Сингапур и Афганистан.

Анастасия Назарова