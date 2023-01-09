В Тюмени осудили начальника участка «Мостострой 11» за смерть крановщицы

Ленинский районный суд Тюмени признал начальника участка подъемных сооружений АО «Мостострой 11» Андрея Поздеева виновным по уголовному делу о гибели крановщицы в июле 2022 года. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (с 2 ст. 216 УК РФ) его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По данным следствия, Андрей Поздеев был ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б. Он вовремя не организовал проведение техобслуживания и освидетельствования крана, и не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии. Из-за этого 26 июля кран упал на производственной базе на улице Республики, а выпавшая из кабины крановщица скончалась на месте.

Вину мужчина признал и раскаялся в содеянном, а также активно помогал следствию при расследовании дела.

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