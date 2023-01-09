В Саратове прибывшая по вызову к пациентам фельдшер отравилась угарным газом

В Ленинском районе Саратова проводится проверка по факту отравления троих человек угарным газом. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, днем 8 января жильцы дома по 1-му Международному проезду отравились угарный газом. Почувствовавшие недомогание люди вызвали скорую помощь. Прибывшая по вызову фельдшер скорой также почувствовала ухудшение самочувствия. Все трое были госпитализированы.

В СУ СК уточнили, что при осмотре следователем места происшествия была предварительно выявлена утечка угарного газа при включенной вытяжке в ванной комнате.

Марина Ковалева