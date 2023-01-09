В Уфе температура воздуха установила рекорд с 1974 года

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января на метеостанции Уфа-Дема был установлен абсолютный минимум температуры воздуха — 39,1°С. Предыдущий температурный рекорд наблюдался в этот день в 1974 году и составлял -37,9°С.

В центре города температура воздуха ночью понижалась до 33,4°С. В целом по республике минимальные температуры наблюдались в пределах 33°С, 39°С, а в отдельных восточных районах республики — до 30°С мороза. Сильный холод был зарегистрирован метеостанциями в Мелеузе (-40,5°С) и в селе Тукан Белорецкого района (-40,4°С).

Влада Шипилова

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