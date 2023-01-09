Больше 600 детей в Удмуртии зарегистрировали через электронный сервис

Удмуртия оказалась на пятом месте в рейтинге регионов-лидеров по внедрения сервиса, позволяющим регистрировать детей через портал Госуслуги без посещения органов ЗАГС. Так, на начало года в республике им воспользовалось 645 мам, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время электронную регистрацию ребенка оформили 156 жителей Ижевска, в Сарапуле — 103 человека, в Глазове — 71 человек. В районах наибольшую активность проявили родители из Игринского, Ярского, Балезинского, Увинского и Сарапульского районов.

Сервис позволяет пройти регистрацию в электронном виде в течение одного дня после подачи заявления и нужных документов. Кроме того, с июля 2023 года семьи смогут получить на ребенка свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис и ИНН. Все эти документы придут в личный кабинет каждого из родителей.

Как отметила председатель комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмила Попова, у родителей, оформивших свидетельство о рождении в электронном виде, сохраняется возможность получить бумажный документ. Для этого необходимо прийти в орган ЗАГС по месту жительства.

