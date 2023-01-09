В Хакасии создадут министерство лесного хозяйства

В Республике Хакасия будет создано отдельное министерство лесного хозяйства. Его сформируют на базе действующего департамента лесного хозяйства, находящегося в структуре министерства природных ресурсов и экологии.

Положение о министерстве лесного хозяйства, утвержденное постановлением регионального правительства, опубликовано 9 января. Сам документ датирован 27 декабря 2022 года.

«Министерство лесного хозяйства Республики Хакасия является исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, проводящим государственную политику и осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, осуществляющим на территории Республики Хакасия на землях лесного фонда федеральный государственный лесной контроль (надзор), лесную охрану в лесах в пределах полномочий, предоставленных Лесным кодексом Российской Федерации, а также оказание государственных услуг в сфере лесного хозяйства»,– говорится в положении. Указывается также, что у министра лесного хозяйства будет два заместителя.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в министерстве природных ресурсов и экологии Хакасии, в настоящее время работу лесного департамента курирует заместитель министра Олег Матвиенко. Ожидается, что создание министерства лесного хозяйства завершится к середине февраля.

В начале августа прошлого года сообщалось о том, что глава региона Валентин Коновалов на заседании республиканского правительства анонсировал предстоящее создание государственного комитета по лесу.

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Валерий Лавский