В Челябинской области отменили 16 междугородних автобусов из-за морозов

Из-за аномальных холодов 9 января отменили 16 междугородних автобусных рейсов из Челябинска. Информация об этом опубликована на официальном сайте автовокзалов.

Так, отменены три рейса в Златоуст, по два – в Рудный (Казахстан) и Куртамыш (Курганская область), по одному – в Уфу, Курган, Нязепетровск, Карабаш, поселок Увилиды и Каракульское. Кроме того, отменили транзитные автобусы маршрутов Екатеринбург – Костанай и Костанай – Екатеринбург.

Аномально холодная погода установилась в Челябинской области с 8 января и, по данным регионального гидрометцентра, задержится как минимум до 10 января. В некоторых районах ожидаются морозы до -40 градусов Цельсия и ниже. Средняя температура воздуха днем 9 января составит -22,-27, в горах и низинах до -30 градусов.