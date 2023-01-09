В Прикамье откроется третий школьный технопарк

В Чайковском на базе школы «НьюТон» откроется детский технопарк «Кванториум». Это стало возможно благодаря реализации нацпроекта «Образование». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, это будет третий подобный центр инженерного творчества в регионе. Первые два кванториума начали свою работу в Чусовом и Березниках.

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Чайковский «Кванториум» смогут посещать более 1,3 тыс. учащихся из муниципалитета, Осинского, Бардымского, Еловского, Чернушинского, Куединского и Октябрьского округов.

В центре планируется открыть четыре направления-квантума: «Энерджи», био- и техноквантумы и «Робототехника».

Корпус для школы «НьюТон» был сдан в 2021 году. В учреждении развивают профильные технологические навыки (физика, информатика, математика) и знания естественно-научного профиля (химия, биология). Создание многофункционального образовательного пространства позволит усовершенствовать учебный и внеурочный процесс.