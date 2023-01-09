В Екатеринбурге из горящего дома на Шефской эвакуировали 15 человек

Рано утром 9 января в Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном доме на ул. Шефской, из которого пришлось эвакуировать 15 человек. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания достигла 100 кв. м., а на его ликвидацию спасатели потратили более часа.

Горели квартиры на обоих этажах дома. Тушение осложнялось сильной задымленностью в коридорах здания. В ликвидации пожара были задействованы 64 человека личного состава и 16 единиц спецтехники.

Причину возгорания сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

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