В Алтайском крае на трассе перевернулся пассажирский автобус

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Панкрушихинском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

ДТП, по данным полиции, произошло в пять утра местного времени на 74 км трассы Крутиха - Панкрушиха – Хабары - Славгород (К-08). Автобус Yutong, следовавший из Караганды (Казахстан) в Новосибирск, съехал с трассы и опрокинулся. Из 52 пассажиров, находившихся в салоне, травмы получила 18-летняя девушка. Госпитализация ей не потребовалась. По данным СУ СКР по Алтайскому краю, ушибы получили пять человек.

Как рассказали в прокуратуре региона, по поручению главы ведомства Антона Германа в связи с ДТП организована проверка соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев