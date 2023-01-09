Штормовой ветер повалил городскую елку в Камне-на-Оби

Как рассказал в своем канале в Telegram глава Каменского района Алтайского края Иван Панченко, порывистый ветер (до 20 метров в секунду) в ночь на 9 января повалил главную городскую елку. Дерево рухнула на пешеходную зону. «Не выдержали даже страховочные тросы, так как 8 января шел мокрый снег и дождь, нагрузка на ель увеличилась в несколько раз. Хорошо, что это случилось в то время, когда на площади никого не было. Световые фигуры не пострадали», - прокомментировал в соцсети чиновник.

Власти демонтировали ель раньше срока. Также накануне в Рудничном районе Кемерова из-за сильного ветра упала ель и обвалилась гирлянда.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях сохранится неблагоприятная погода, порывистый ветер и гололед. Температура воздуха опустится до минус 30 градусов.

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Лолита Белова