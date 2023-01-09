Заболеваемость ОРВИ и Covid-19 в Новосибирской области снизилась на 35%

В Новосибирской области фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ после значительного роста в конце 2022 года. За прошлую неделю число инфицированных сократилось на 35%, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«Количество заболевших ОРВИ в области – 28,9 тыс. человек. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных категориях», – сказал господин Щербатов в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области. Число заболевших гриппом, по его данным, снизилось за неделю на 11%. Кроме того, по словам господина Щербатова, в регионе с конца 2022 года снижается заболеваемость коронавирусом. На прошлой неделе было выявлено 409 случаев, что на 36% меньше, чем неделей ранее.

«Понятно, что снижение заболеваемости в первую неделю года связано с каникулами, но сегодня все вернутся в организованные коллективы, а грипп, ОРВИ и Covid-19 никуда не делись», – отметил в ходе совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он призвал тщательно проводить санитарный контроль.

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Дарья Решетникова