Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины на ж/д станции Лорис в Краснодаре

Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на железнодорожной станции Лорис в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Сообщение о смерти мужчины поступило в дежурную часть ведомства. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Личность мужчины установлена, им оказался 49-летний местный житель. Предположительно он смертельно травмирован железнодорожным транспортом, уточняют в полиции.

По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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