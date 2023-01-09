Новосибирский волейбольный «Локомотив» с победы начал второй круг российской Суперлиги

В чемпионате российской мужской волейбольной Суперлиги стартовал второй круг. Новосибирский «Локомотив» встречался в Самаре с клубом «Нова» из Новокуйбышевска.

Сибиряки выиграли со счетом 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 25:19). Больше всего очков в матче – 23 – набрал диагональный «Локомотива» Илья Казаченков.

В других матчах 8 января кемеровский «Кузбасс» одолел в гостях новоуренгойский «Факел» со счетом 3:2. Еще один сибирский клуб Суперлиги – красноярский «Енисей» – проиграл 0:3 «Зениту» из Санкт-Петербурга.

В следующем туре 14 января новосибирцы на своей «Локомотив Арене» встретятся с чемпионом России – московским «Динамо».

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Валерий Лавский