В МЧС сообщили о пострадавшем сотруднике в ходе тушения торгового комплекса в Барнауле

Пожарный пострадал в ходе борьбы с огнем, который угрожал торговому комплексу в Барнауле. Пожар в здании на ул. Попова произошел в ночь на 9 января.

«По прибытию первых подразделений обнаружено, что идет горение в складском помещении на третьем этаже – склад автомобильной резины. Был объявлен повышенный ранг пожара. В здании находилось два человека (охрана), из здания вышли»,– сообщили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила около 500 кв. м. Всего ведомство привлекло на борьбу с ним 92 человека и около 30 единиц техники.

Причина возгорания пока неизвестна.

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Валерий Лавский