Движение автобусов прекращено на региональных трассах в Алтайском крае из-за ухудшения погоды

В Алтайском крае закрыли для движения автобусов все региональные автомобильные трассы. Эта мера принята в связи с резким ухудшением погоды.

«На данный момент движение отсутствует для автобусов по всем краевым трассам в связи с гололедными явлениями и сильным боковым ветром, пока все рейсы отменены»,– говорится в сообщении министерства транспорта Алтайского края. При этом сняты ограничения на проезд по дороге от села Староалейского до границы с Казахстаном.

По данным официального сайта региона, с 9 января на территории края ожидаются метели и местами гололедные явления. Ветер усилится до 17-22 м/с. С 10 по 12 января температура воздуха ночью будет падать до минус 28-33 градусов, местами до минус 39.

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Валерий Лавский