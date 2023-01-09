Омский «Авангард» вышел на третье место на «Востоке» КХЛ

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в третий раз с конца декабря обыграл лидера конференции «Восток» – екатеринбургский «Автомобилист». Матч состоялся в Омске 8 января.

Все голы в этой игре были забиты во втором периоде. У хозяев отличились Корбэн Найт и Арсений Грицюк. Гости ответили шайбой Даниила Тарасова. В третьем периоде счет не изменился – 2:1.

После матчей конца прошлой недели борьба за лидерство на «Востоке» обострилась. «Автомобилист», несмотря на девять поражений подряд, остался на первом месте с 63 очками. На очко меньше у магнитогорского «Металлурга», который дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» 0:2, и «Авангарда». По 61 очку у «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири». У всех названных команд по 48 проведенных матчей, только у «Сибири» 49.

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Валерий Лавский