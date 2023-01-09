Гурманские будни

Amy

Ресторан Александра Оганезова, открывшийся на углу Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков, стал едва ли не самым светским рестораном Патриков. Просторный и космополитичный, с дорогим современным искусством и модным интерьером, нарядности которому придают белые скатерти на столах, он еще раз подтвердил, что самый востребованный формат — это авторская кухня с итальянским уклоном и незаурядная подача блюд.

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Москва, Спиридоньевский переулок, дом 12/9 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Folk и Amber

Два совершенно разных ресторана, расположившиеся бок о бок на Цветном бульваре, от одних и тех же создателей — Антона Пинского и Дмитрия Романова.

Folk — ресторан новой кавказской кухни с блюдами из печи и авторским меню, свежий взгляд на привычное. Основная и важная черта заведения: шеф-повару удалось сделать кухню Folk более легкой, чем на самом деле есть кавказская кухня.

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Amber — японская и паназиатская кухня в очень хорошем исполнении. Интересные закуски и редкие для Москвы продукты сделали этот ресторан непохожим на другие. А в конце года здесь появилось традиционное японское меню кайсэки.

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Москва, Цветной бульвар, дом 2 Folk Ежедневно, с 09:00 до 00:00 Amber Ежедневно, с 12:00 до 00:00

«Юг 22»

Такой же теплый, как само его название, ресторан и бар от Alba Group расположился в новом ресторанном кластере на Малой Никитской улице, которая в 2022 году окончательно закрепила за собой статус столичной ресторанной Мекки. Средиземноморская кухня в достойном исполнении и качественные продукты выделили этот ресторан и сразу же сделали очень востребованным. Несомненный плюс, что наравне с хорошим меню морепродуктов здесь подают и вкусные мясные блюда с греческим акцентом, плюс интересная коктейльная карта.

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Москва, Большая Никитская улица, дом 22/2 Ежедневно, с 09:00 до 00:00

Meat_Coin

Мясной ресторан от рестораторов из Санкт-Петербурга с потрясающим видом на здание МИДа. Турецкий шеф-повар не только готовит вкусное мясо и подает замысловатые закуски, но и устраивает настоящее фуд-шоу. Несомненный плюс этого ресторана, что мясо здесь выбирают с особенной тщательностью специально обученные люди, которые знают все самые важные мясные хозяйства России, включая самые маленькие.

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Москва, Смоленская площадь, дом 5 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Ikra

Открытый холдингом Бориса Зарькова под занавес уходящего года ресторан формата сhef’s table — событие определенно знаковое. Не только потому, что заправляет здесь главный по новой русской кухне шеф-повар Владимир Мухин, но и потому, что такие проекты не столько следуют трендам, сколько сами создают их. В случае с Ikra, здесь можно будет попробовать все, что придумали самые известные русские шеф-повара, опираясь на изучение традиций настоящей русской и советской кухни, которая, судя по полной брони на несколько месяцев вперед, никого не оставляет равнодушным.

Москва, Большая Никитская улица, дом 5

«Тайная комната» и бар Botafogo

Пожалуй, самые необычные проекты 2022 года, расположившиеся в соляных подвалах. Найти их может не каждый, а только тот, кто знает, где они находятся. Интерьер паба «Тайная комната» почти целиком состоит из винтажных деталей, привезенных из Шотландии и Англии, и создает полное ощущение того, что вы находитесь не в Москве. Помимо уникальной атмосферы, в меню большой выбор пива, в том числе собственного производства. Ну, а если хочется чего-то покрепче, то можно передвинуться в бразильский бар Botafogo, где вас ждут ритмы босановы, самбы, коктейли на кашасе и роме, и уличная еда.

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Москва, улица Солянка, дом 1/2, вход через Black Swan Pub «Тайная комната» пн-чт, вс, с 12:00 до 00:00, пт-сб, с 12:00 до 06:00 Botafogo ср-чт, с 18:00 до 00:00, пт-сб, с 18:00 до 04:00

Lumicino

Много итальянской еды не бывает — решил ресторатор и шеф-повар Уильям Ламберти и открыл теплый и уютный ресторан Lumicino (ит. «огонек»). Посвятил он его полностью своим любимым семейным рецептам. В меню и рыбный суп из Анконы, и 12 видов рыбы, и домашняя паста, точно такая, какую готовила бабушка Уильяма. В дополнение очень уютный интерьер, такой же теплый, как и воспоминания детства.

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Москва, Большая Никитская улица, дом 58 Ежедневно, с 12:00 до 23:30

Da Manu

Арам Мнацаканов — ресторатор известный в обеих столицах, он знает, как создавать проекты одновременно семейные, по-домашнему вкусные, но вместе с тем далеко не простые. Пиццерия Da Manu открылась в двух шагах от Исаакиевской площади. В меню можно найти не только очень вкусную пиццу на тонком тесте, но и знаменитый салат фаттуш в лепешке (хит меню московского ресторана Mina), и домашнюю пасту, и тот самый осьминог по-сицилийски из ресторана Probka. Если окажетесь здесь впервые, то не пропустите игристое просекко, которое специально для ресторанов Мнацаканова разливают в Италии.

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Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 36 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Marсо Polo

Связь итальянцев с Петербургом сложилась исторически, в силу того, что большая часть города выстроена итальянскими зодчими. Еще один итальянский ресторан в самом сердце города с видом на Храм Спаса на Крови. Некогда этот адрес был любимой локацией олигархов во время Петербургского экономического форума. Шеф-повар и основатель нового проекта итальянец Антонио Фреза сделал ресторан еще более просторным и светлым. В меню, конечно, пицца на пышном тесте, свежая рыба и много итальянского вина.

Санкт-Петербург, набережная Канала Грибоедова, дом 2В Ежедневно, с 09:00 до 00:00

Ольга Карпова