В Самаре на траурном митинге полицейские задержали четырех женщин

В Самаре на площади Славы во время траурного митинга, посвященного трагедии в Макеевке, задержали четырех женщин. Информацию «Ъ» подтвердила лидер «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова.

В официальном Telegram-канале «Совета» опубликовано видеообращение задержанных. В видео женщины сообщают, что приехали на площадь Славы, чтобы прогуляться, «пойти на каток и полюбоваться елкой»: «Мы увидели огромное скопление полиции. Мы поинтересовались, почему столько полиции. Полицейские сказали, что для усиления в связи с праздниками».

Затем, по словам задержанных, их окружили полицейские: «Они не объяснили на каком основании, не предъявили документы, погрузили нас в автозак, отобрав телефоны. Нам нельзя было позвонить ни родным, ни адвокату. В участке нас пригласили на опрос. На месте не был составлен протокол. Когда мы ехали в автозаке, мы услышали от сотрудников полиции, что планировалось некое мероприятие на площади. Мы о нем не знали, услышали об этом впервые». Женщины написали жалобу на действия сотрудников полиции.

В ГУ МВД по Самарской области ситуацию не комментируют.

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что 8 января на площади Славы состоится траурный митинг. В «Совете матерей и жен» считают, что это была провокация: «В 12.00 на площади Славы не было никого, кроме огромного количества полицейских, оцепивших площадь автозаками, и мирно гулявших горожан. …».

Евгений Чернов