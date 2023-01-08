Инцидентом с самолетом «Победы» в пермском аэропорту заинтересовались следователи

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит процессуальную проверку по факту «авиационного происшествия» с самолетом B 737 авиакомпании «Победа». Как сообщает телеграм-канал управления, по предварительным данным, воздушное судно «совершило выкат влево на два метра за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал». На борту самолета находилось 183 пассажира и 6 членов экипажа. Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет, самолет повреждений не получил.

«Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолет», - говорится в сообщении.