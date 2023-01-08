Четыре новые поликлиники начнут работу в Петербурге в 2023 году

В Невском и Выборгском районах Санкт-Петербурга в 2023 году введут в эксплуатацию четыре новые поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Детская и взрослая поликлиники начнут прием посетителей на Союзном проспекте, а также в микрорайоне «Северная Долина». Помимо этого, в 2023 году для горожан станут доступны малоформатные объекты здравоохранения. Речь идет о кабинетах педиатров, терапевтов и врачей общей практики в новых ЖК Адмиралтейского, Калининского и Красногвардейского районов.

Всего в Санкт-Петербурге до 2026 года к открытию планируется 21 новое медучреждение первичного звена. До 2025-го направят 15 млрд руб. из городского бюджета на укрепление материально-технической базы медицины, в том числе 6,3 млрд руб. на приобретение нового оборудования.

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