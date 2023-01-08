В Казани прошел пикет за сохранение татарского языка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз татарской молодежи «Азатлык» Фото: Союз татарской молодежи «Азатлык»

В Казани 8 января состоялся пикет в защиту татарского языка. Организатором выступил союз татарской молодежи «Азатлык». Представительница движения вышла на площадь Тукая с плакатом «Татарам не нужны нарисованные цифры и красивые отчеты. Мы требуем равноправия и реальных мер по сохранению татарского языка».

Как сообщил «Ъ-Казань» глава союза Наиль Набиуллин, по его мнению, «для сохранения татарского языка необходимо создать полноценную систему национального образования — детские сады, школы университет». «Также нужно внедрить татарский язык в повседневную и общественно-политическую жизнь. Татарский язык должны знать и чиновники, и сотрудники сферы обслуживания»,— считает активист.

Напомним, в сентябре «Азатлык» заявил о намерении проводить ежемесячную акцию под названием «Стратегия 8». Активисты планируют каждое 8-е число выходить с пикетами в защиту ст. 8 конституции Татарстана, которая гласит, что «государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"