Автосервис загорелся в Ижевске

Сегодня, 8 января, около 18:20 в столице Удмуртии загорелся автосервис, расположенный в гаражном кооперативе «Буммашевец». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, информация о пострадавших и погибших не поступала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В настоящее время на месте работают все необходимые силы и средства. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Позднее в ГУ МЧС сообщили, что пожар был локализован в 19:49, в 20:09 ликвидировано открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 600 кв.м. Огнем уничтожены три легковых автомобиля, пострадали семь гаражей, степень повреждения устанавливается. Пострадавших среди людей нет. Обстоятельства устанавливаются.