«Парма» уступила в овертайме одному из лидеров чемпионата Единой Лиги ВТБ

В воскресном матче чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на своей площадке встретилась с казанским УНИКСом. Основное время поединка завершилась вничью. По итогам овертайма победу одержали гости со счетом 89:82. Самым результативным игроком встречи стал Джастин Робинсон, который записал в свой актив 23 очка.

УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице. У команды из Казани 19 побед и только два поражения. У пермского баскетбольного клуба восемь побед и 13 поражений. Это седьмое место.

Следующий матч «Парма» проведет 15 января в гостях против «Пари Нижний Новгород».