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Глава парламента Крыма заявил о возможном смещении границ СВО на запад

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил «РИА Новости», что не исключает существенного смещения на запад границ проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине.

«Мы обязаны добиться твердых гарантий, что с территории бывшей Украины нам ничто не будет угрожать»,— цитирует агентство Владимира Константинова.

Он добавил, что Москва не может оставить на поругание «сатанистам» святыни Киева, а также допустить «геноцид» и «ассимиляцию» русских в соседнем государстве.

Лия Пацан

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