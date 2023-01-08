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Коммерсантъ FM
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Морозы планируют отступить

Какая погода установится в столице в ближайшие дни

Москва постепенно прощается с январскими морозами. На предстоящей и первой в 2023 году рабочей неделе, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице начнет повышаться вплоть до -3.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Антициклон, ответственный за аномальные морозы, перемещается на юго-восток в сторону Поволжья, Урала и Западной Сибири, объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как ГУМ-каток закрыли из-за морозов

Как ГУМ-каток закрыли из-за морозов

Однако погода в Москве, по его словам, будет меняться все же постепенно: «Ночные температуры еще по-настоящему холодные. В ночь на 9 января термометры покажут от -23 до -30 по области. И днем максимальные значения составят -15…-17.

Я хочу обратить внимание, что самые низкие температуры приходятся на утренние часы — с 08:00 до 08:30. Это нужно иметь в виду, поскольку понедельник — первый рабочий и учебный день года. 10 января температура начнет постепенно повышаться. Но более привычные показатели ждут москвичей только к 12 января. Ночью -6…-11, днем -4…-9. Это примерно на один-два градуса ниже нормы, но уже не пугает.

Существенных осадков не ожидается, за исключением 11 января, когда начнет усиливаться ветер до 15 м/с, возможна местами небольшая метель. В последний рабочий день недели, дневная температура составит от -2 до -7 градусов. Установится мягкая и комфортная погода с небольшими осадками в виде снега».

Логистические компании в связи с холодами вынуждены увеличивать расходы. Траты из-за морозов в регионах вырастают почти на треть, отмечает генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло: «Во время сильных морозов увеличивается потребление топлива. Но это не оказывает существенного значения, например, на сферу доставки. А вот для крупногабаритных транспортных средств затраты увеличиваются на 20-25%. Фуры зачастую не глушат на ночь, чтобы двигатель не остывал, плюс расходы на так называемую зимнюю солярку».

В ближайшие дни аномально низкие температуры ожидаются в частности в Кировской, Нижегородской, Омской областях и Удмуртии — до -36. Местные власти предупреждают, что могут отменить занятия в школах, либо перевести обучение на дистанционный формат. А глава Башкирии Радий Хабиров уже заявил, что из-за морозов скорректирует работу чиновников.

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Александр Рассохин, Анна Маргулис

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