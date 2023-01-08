Проценты влияния

В понедельник вступают в силу новые правила Международной федерации футбола (FIFA), регулирующие деятельность футбольных агентов. Нововведения в основном сводятся к ограничению комиссионных, получаемых агентами, введению обязательных лицензий на осуществление агентской деятельности и регулярную публикацию сведений о доходах, полученных агентами по всем сделкам. В FIFA уверены, что новый регламент (FIFA Football Agent Regulations, FFAR) позволит сделать трансферную систему более справедливой и прозрачной. Агенты же, только в прошлом году заработавшие на игроках более $600 млн, полагают, что реформа приведет к краху всей индустрии, и готовятся обратиться в судебные инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из наиболее влиятельных спортивных агентов мира Джонатан Барнетт опроверг утверждение FIFA о том, что реформа деятельности агентов готовилась в тесном сотрудничестве с ними

Фото: Paul White / AP Один из наиболее влиятельных спортивных агентов мира Джонатан Барнетт опроверг утверждение FIFA о том, что реформа деятельности агентов готовилась в тесном сотрудничестве с ними

Фото: Paul White / AP

В понедельник вступит в силу новый регламент FFAR, согласованный Советом FIFA еще в декабре, незадолго до начала чемпионата мира в Катаре. В полном объеме FFAR заработает по завершении переходного периода — с 1 октября 2023 года. Он понадобился, например, для того, чтобы дать агентам выполнить одно из требований нового регламента. А именно: обзавестись лицензией FIFA. Для ее получения придется сдавать некий письменный экзамен. К тому же лицензия не бесплатная — за ее продление придется ежегодно платить.

Однако куда больше внимания привлекают пункты реформы, которые касаются денег. Прежние правила никак не регламентировали размер комиссионных, которые мог получать агент. Теперь же вводятся довольно жесткие ограничения. Если футболист получает в год $200 тыс. или меньше, ежегодное агентское вознаграждение не может превышать 5% от зарплаты игрока. Если доходы игрока выше $200 тыс. (в правилах оговаривается, что в расчет не берутся потенциальные премиальные, а речь идет только об уже фактически полученных деньгах), то комиссионные не могут быть больше 3%. FFAR также ограничивает практику двойного, а то и тройного представительства (случаи, когда один агент представлял и оба договаривающихся клуба, и самого футболиста). Исключение сделано только для команды, покупающей футболиста. В этом случае один агент может представлять и клуб-покупатель, и игрока. Агентское вознаграждение в такой ситуации не может превышать 10% дохода игрока, при доходе до $200 тыс. в год, и 6% — при доходе более $200 тыс.

А в наиболее выгодном положении оказываются агенты, представляющие клуб-продавец. Они могут получить до 10% от трансферной стоимости игрока.

Не менее важным пунктом реформы является требование обеспечения прозрачности сделок. Всем агентам предписано передать в FIFA списки клиентов, сроки действия контрактов с ними, сведения о полученных по договорам суммах. FIFA со своей стороны обязуется публиковать эти сведения.

Отметим, что реформа затрагивает значительные финансовые потоки. Согласно данным, опубликованным FIFA в декабре, в 2022 году агенты заработали $622,8 млн (всего на трансферы было потрачено $5 млрд). Это почти на 25% больше, чем в 2021-м. Впрочем, до рекорда, установленного в 2019-м ($654,7 млн), последнем допандемийном году, показатель не дотянул. Вероятно, что уже и не дотянет, учитывая вводимые ограничения.

Примечательно и то, что из вышеозначенных $622,8 млн агентских 96,2% выплат пришлось на сделки с участием европейских клубов.

Из этого европейского объема 80,9% было обеспечено за счет команд всего из шести стран — Англии, Италии, Испании, Германии, Франции и Португалии. Вне конкуренции англичане, потратившие на агентские вознаграждения более $203 млн. Россия на почетном седьмом, то есть сразу за большой шестеркой лидеров, месте с показателем в $18,1 млн.

Перспектива лишиться значительной части заработка устраивает далеко не всех агентов. Как сообщает Daily Mail, многие из ведущих представителей индустрии готовы биться в суде за блокирование реформы. Издание сообщает, что в среду в Лондоне соберутся ведущие футбольные агенты мира, которые как раз и обсудят свои дальнейшие шаги. Среди них Джонатан Барнетт (в 2019 году он признавался Forbes самым влиятельным спортивным агентом мира), в число клиентов которого входят, например, Гарет Бейл и Джек Грилиш. Он опроверг утверждение FIFA о том, что реформа готовилась в тесном сотрудничестве с агентами. «Я знаю, что мое имя указано в списке тех, с кем якобы совещались в FIFA. Но я никогда не принимал участия ни в каких консультациях. Да, я был на встрече, но вместо обсуждения реформы нам просто рассказали о том, как будет. Так что я встал и ушел. У FIFA и толкового словаря английского языка, по всей видимости, несовпадающая трактовка термина "консультации"»,— заявил господин Барнетт.

В заявлении Европейской ассоциации футбольных агентов (EFAA) отмечается, что действия FIFA грозят полным развалом бизнеса большинства футбольных агентов.

Особенно тех, которые работают не с элитными игроками — а их абсолютное большинство. Согласно данным FIFA, в 90% случаев агентское вознаграждение не дотягивает до $1 млн, а чаще всего едва превышает $100 тыс. Сделок, которые принесли агентам более $1 млн (в ряде случаев комиссионные превышали и $10 млн), в 2022 году было заключено всего полторы сотни. Но именно на них приходится почти 65% всех средств, выплаченных агентам. То есть, как видно, львиная доля доходов, генерируемых агентами, приходится на сделки с участием топовых игроков, а значит, и обслуживается весьма ограниченным кругом посредников.

Тем не менее в заявлении EFAA отмечается, что ни один из множества агентов, с которыми представители федерации общались, не поддерживает действия FIFA. «Мы не требуем ничего, кроме регулирования нашего бизнеса согласно высоким профессиональным стандартам. Предложенный FFAR не позволит этого достичь,— говорится в заявлении EFAA.— Мы не можем оставаться в стороне, когда речь идет о разрушении всего бизнеса. Как следствие, мы инициируем юридические действия, направленные против FFAR с целью добиться от Европейского суда полного блокирования этого регламента на территории Европейского союза».

Александр Петров