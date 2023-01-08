В ряде муниципалитетов Челябинской области продлили каникулы из-за морозов

В нескольких городах и районах Челябинской области продлили школьные каникулы из-за сильных морозов, которые продержатся в регионе как минимум до 10 января.

Так, управление образования Снежинска на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает о том, что новогодние каникулы школьников с 1 по 11 классы продляются до 10 января включительно. К занятиям планируется приступить 11 января. Аналогичное решение принято в Трехгорном, а также в Еткульском и Нагайбакском районах.

Кроме того, завтра, 9 января, отменены занятия в школах Еманжелинска. В Верхнем Уфалее 9 и 10 января школьники будут учиться в дистанционном режиме.