Минобороны сообщило об испытаниях истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Тихим океаном

Два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, которые базировались на Камчатке, совершили полет над Тихим океаном. Полет осуществлялся в рамках учений по противовоздушной обороне на Крайнем Севере. Об этом сообщило Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МиГ-31БМ

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ МиГ-31БМ

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

Истребители отрабатывали полеты при низких температурах, сообщили в ведомстве. «Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Анастасия Ларина