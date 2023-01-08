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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило об испытаниях истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Тихим океаном

Два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, которые базировались на Камчатке, совершили полет над Тихим океаном. Полет осуществлялся в рамках учений по противовоздушной обороне на Крайнем Севере. Об этом сообщило Минобороны.

МиГ-31БМ

МиГ-31БМ

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

МиГ-31БМ

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

Истребители отрабатывали полеты при низких температурах, сообщили в ведомстве. «Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Анастасия Ларина

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