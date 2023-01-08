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В Ярославской области ожидается до 35 градусов мороза

В Ярославской области 9 и 10 января прогнозируется до 35 градусов мороза и ниже. Об этом сообщает ярославское МЧС со ссылкой на региональный Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

МЧС прогнозирует увеличение количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения, аварий, нарушений в работе транспорта, случаев переохлаждения, обморожения и гибели среди населения и ухудшение условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

Алла Чижова

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