Петербуржцев предупредили об усилении ветра с началом первой рабочей недели

В понедельник, 9 января в Санкт-Петербурге ожидается резкое усиление ветра. Горожан и туристов предупредили в МЧС, основываясь на данных ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Его скорость будет достигать 15 м/с. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам не парковаться под деревьями. Температура воздуха в первый рабочий день 2023 года ночью составит около 15 градусов мороза, днем потеплеет до 11 градусов ниже ноля.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что главный синоптик Петербурга Колесов пообещал потепление к началу рабочей недели.

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