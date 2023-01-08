«Автомобилист» в Омске проиграл «Авангарду» 2:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Омске проиграл местному «Авангарду» со счетом 2:1 (0:0; 2:1; 0:0). Для екатеринбургской команды это уже девятое поражение подряд.

Первый период прошел без голов. В начале второй двадцатиминутки счет открыл «Авангард» — Иван Мирошниченко отдал пас из-за ворот, а Корбэн Найт отправил шайбу в ворота уральцев (1:0). Через минуту «Автомобилист» выиграл вбрасывание и сразу забил гол в ворота «Авангарда» — шайбу на своей счет записал Даниил Тарасов (1:1). К концу периода хозяева провели результативную атаку и увеличили счет — гол забил Зият Пайгит. Третий период прошел без заброшенных шайб.

Несмотря на неудачную серию игр, «Автомобилист» занимает первое место в турнирной таблице «Восточной конференции», скопив 63 очка. Ближайший соперник — «Металлург» (62).

Следующий матч «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 10 января с московским «ЦСКА». Всего до конца регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/2023 свердловчанам осталось провести 20 игр. После этого начнется серия плей-офф и матчи за главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина.

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Катерина Якушева