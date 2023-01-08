В Краснодаре в 2022 году новые семьи обрели 179 детей

В минувшем году в краевом центре без родительской заботы остались 187 детей, 52 из которых – круглые сироты. Новый дом обрели 179 детей, в детских домах остались восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Ежегодно управление проводит большую работу по подбору подходящей приёмной семьи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Показатель жизнеустройства детей данной категории увеличился на 6,2% в сравнении с позапрошлым годом», – говорится в сообщении мэрии.

Как отметила начальник управления по вопросам семьи и детства Людмила Зайцева, в скором времени для оставшихся восьмерых детей также найдут новые семьи.

Всего в Краснодаре проживают 1675 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в 1274 приемных (замещающих) семьях.

Наталья Решетняк

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