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Пермским старшеклассникам разрешили не ходить в школу в минус тридцать

Департамент образования Перми опубликовал температурные показатели, при которых школьники могут не посещать учебные заведения. Как следует из сообщения, ученики с первого по четвертые классы могут остаться дома при температуре минус 25 градусов, с четвертого по девятый с минус 28, с девятого по одиннадцатый, начиная с минус тридцати. Также департамент отмечает, что для школьников, которые все-таки решили прийти в школу, занятия будут проводиться по расписанию. Впрочем, уроки могут быть отменены по решению администрации учебного заведения.

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