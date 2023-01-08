Мужчина выстрелил в председателя гаражного кооператива на Руставели в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства стрельбы в гаражном кооперативе №32 на улице Руставели Калининского района Санкт-Петербурга, в результате которого погиб один человек и еще один получил тяжелые ранения. Правоохранители узнали об инциденте от охранника вечером 7 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

На месте происшествия нашли труп жителя Пермского края 1958 года рождения с огнестрельным ранением в шею и раненого в живот председателя кооператива 1945 года рождения. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. По данным полиции, мужчина выстрелил в председателя из ружья «ИЖ-81953097», а после и себе в шею.

Как выяснилось, стрелявший имел гараж в этом кооперативе, однако из-за долгов его обязали передать в правление гаражного кооператива. Возбуждено уголовное дело о попытке убийства (статья 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

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