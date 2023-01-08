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Коммерсантъ FM
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Туристам напомнили о ПЦР-тестах

Как Таиланд ужесточает COVID-ограничения

Россияне смогут въехать в Таиланд и без сертификата о вакцинации. Об этом сообщает оператор Azur Air и агентство ТАСС, со ссылкой на управление гражданской авиации королевство. По их данным, туристам достаточно будет сдать ПЦР-тест по прилете. Впрочем, другие игроки рынка пока не подтвердили эту информацию.

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Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

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Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

7 января Бангкок уведомил туроператоров, что ужесточает COVID-ограничения. Путешественники старше 18 лет должны предъявить сертификат о вакцинации. Но вторая доза должна быть сделана не ранее чем за две недели до прилета в страну. Также туристы могут предоставить справку о перенесенной болезни или медотвод. На детей ограничения не распространяются. Правила начнут действовать с 9 января, заявили в «Интуристе».

Как россияне обживаются в Таиланде

Как россияне обживаются в Таиланде

Точной информации о том, как это будет работать на практике, у представителей турбизнеса пока нет, отмечает вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Власти так и не выпустили официальное уведомление, но при этом их Управление гражданской авиации разослало требование о действующих сертификатах или о тестах ПЦР. Из российских перевозчиков такую информацию выдал Azur Air.

Например, "Аэрофлот", у которого обширная полетная программа в Таиланд, пока никаких ограничений не вводил. С другой стороны, с ПЦР-тестированием мы каких-то серьезных проблем не ожидаем. Возможно, опять придется разворачивать лаборатории в аэропортах для тех, кто планирует улететь.

Но ряд иностранных авиакомпаний предложили своим клиентам возможность перенести даты вылета без штрафных санкций для того, чтобы привести в порядок свои медицинские документы. Но глобально это очень печальная новость для направления, и спрос, безусловно, упадет. Но, наверное, ключевым станет не введение барьера на въезд, а какие-либо коронавирусные ограничения, уже связанные непосредственно с пребыванием в стране. Карантин для пересекающих границу, тестирование по прилете — подобные меры сильно ударят по турпотоку.

Максимум, что они могут сейчас сделать, это выборочное тестирование. Возможно, будет отдельный какой-то фильтр для прибывающих из Китая. Пока нет информации о том, что российским туристам без ПЦР-сертификатов отказывали во въезде».

Ужесточение антикоронавирусных правил в Таиланде связано с наплывом китайских туристов, говорит генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Новые правила действуют временно — с 9 января по 31 января — то есть введенные требования пока не касаются туров на февраль, март. Все прекрасно понимают, что это сделано из-за того, что с 9 января начинают прилетать китайские туристы. Как раз в 20-х числах января китайский Новый год, а сейчас там свирепствует эпидемия COVID-19. Но Таиланд не может ввести ограничения только для граждан Китая — это было бы дискриминацией.

При этом в очередной раз из-за решения властей авиакомпании понесут убытки. Это серьезные затраты. Билет в Таиланд стоит примерно 50-60 тыс. руб. Если не полетят, например, 3 тыс. человек. Умножая на количество рейсов, можно понять потери перевозчиков, скажем, за один день».

Скорее всего, теперь туристы начнут тщательнее выбирать отель в Таиланде. Многие откажутся от размещения в гостиницах с большим количеством отдыхающих из Китая, полагает начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская: «8 января еще раз состоится заседание Министерства здравоохранения Таиланда, где будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

Что известно о новых правилах въезда в Таиланд

Туристы, которые сейчас находятся на тайских курортах, говорят, что власти не вводят никаких дополнительных мер, связанных с коронавирусом. Конечно, для групповых туров гораздо удобнее сделать ПЦР и свести на нет все проблемы. Еще важный вопрос: как будут рассматривать сертификаты?

В Абу-Даби вы просто показывали какую-то бумажку, можно было на группу показать одну, и никто не сверял ни паспорта, ни имена. Тайцы, видимо, сами не ожидали, что все-таки данное решение будет принято. Многие знают, что какие-то отели больше ориентированы на китайский рынок. Видимо, в эти отели ездить будут меньше».

Ранее министерство туризма и спорта Таиланда заявляло, что с января по март собирается принять более 370 тыс. российских туристов. Кроме того, власти ожидают увеличения числа чартерных перевозок.

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Анна Маргулис

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