Индия вошла в тройку крупнейших авторынков мира

По итогам 2022 года Индия стала третьим по величине автомобильным рынком мира, сообщает Nikkei. По предварительным подсчетам, Индия сумела опередить по объему продаж Японию и впервые в своей истории вошла в тройку крупнейших авторынков мира.

По данным Индийской ассоциации автомобильных производителей, в период с января по ноябрь 2022 года в Индии было продано 4,13 млн авто. Сегодня же Maruti Suzuki, крупнейший автопроизводитель страны, объявил, что в декабре ему удалось реализовать порядка 120 тыс. автомобилей. Таким образом, объем продаж авто в Индии по итогам года даже без учета показателей других производителей за декабрь уже превысил годовой показатель Японии — 4,2 млн.

Крупнейшим автомобильным рынком мира остается Китай. С января по ноябрь там было продано 24,3 млн автомобилей. Данные за весь 2022 год будут опубликованы на следующей неделе. На втором месте по величине продаж находятся США, где по итогам года было продано 13,7 млн авто — худший показатель с 2011 года.

Кирилл Сарханянц