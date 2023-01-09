Еще один пермский автохолдинг занялся продажами китайских авто

ООО «Прага Моторс», дилер Skoda в Перми (входит в ГК «Экскурс») с 30 декабря 2022 года было переименовано в ООО «Экскурс-Авто», свидетельствуют данные СПАРК-Интерфакс.

Гендиректор ООО «Экскурс-Авто» Роман Кибасов пояснил переименование маркетинговым ходом. По его словам, «Экскурс-Авто» теперь имеет несколько официальных дилерств, «а именно Skoda и с недавнего времени Chery».

По данным соцсетей ГК «Экскурс», продажа китайских авто этого бренда началась в середине декабря в автосалоне на ул. Парковый, 64. Ранее здесь автохолдинг продавал Volkswagen.

Напомним, после начала спецоперации производители Volkswagen и Skoda прекратили поставки машин этих брендов в РФ. Теперь почти все пермские автохолдинги обзавелись дилерствами китайских брендов. Например, дилер Volvo в Перми «Обухов» теперь сосредоточился в Перми на продаже бренда Gelly.