За год в Перми цены в новостройках подорожали почти на 16%

Аналитики ЦИАН подсчитали стоимость квадратного метра жилья в новостройках в Перми в 2022 году, сообщает «Ъ». По данным исследования агентства, которое приводит столичное издание, в декабре 2021 года средняя стоимость 1 кв. метра в недавно сданном доме в краевом центре составляла 89, 2 тыс. руб., то в ноябре 2022 года – 104, 4 тыс. руб. , в декабре 2022 года она снизилась на 1, 5% и составила 103, 2 тыс. рубля. Итоговый рост цен в Перми, по данным «ЦИАН. Аналитики» - 15, 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В соседнем Екатеринбурге стоимость жилья в новостройках выросла на 8% - со 111 тыс. до 121 тыс. руб. за кв. метр. Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам 2022 года выросла на 15%.