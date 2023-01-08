Команда тувинских мастеров стала победителем фестиваля снежной скульптуры в Новосибирске

В Новосибирске завершился традиционный новогодний Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Он впервые прошел на территории Центрального парка культуры и отдыха.

Ежегодное творческое соревнование было 23-м по счету. В нем приняло участие более 20 команд.

Победителем фестиваля жюри признало работу «Мелодия Саян» тувинской команды. Ее создатели изобразили двух музыкантов, играющих на национальных инструментах на фоне гор.

Произведения команд мастеров, принявших участие в фестивале, можно будет увидеть в парке до 25 января.

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Валерий Лавский