В Челябинске маршрутка сбила человека на пешеходном переходе

На северо-западе Челябинска водитель маршрутки сбил пешехода и скрылся с места ДТП. В отношении маршрутчика возбудил два административных дела, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 января на перекрестке улицы Бейвеля Краснопольского проспекта. Водитель маршрутного такси №3 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. Возбуждено два административных дела: по фактам нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП РФ) и оставления водителем места ДТП, участником которого он являлся (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).