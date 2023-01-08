На Кубани за сутки коронавирусом заболели 19 человек

В Краснодарском крае за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 19 пациентов (-39% по сравнению с предыдущим показателем). Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба 8 января.

Большая часть заболевших — женщины (14). В числе новых пациентов — двое детей, одному из которых один год. В стационарах лечатся 76 человек, смертельных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано.

Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Сочи — шесть. В Краснодаре заболели трое. По два случая выявили в Динском, Мостовском и Темрюкском районах. По одному — в Армавире, Геленджике, Новороссийске и Тимашевском районе.

Всего с начала пандемии подтвердили 344 084 случая COVID-19.

Наталья Решетняк

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