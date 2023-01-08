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Коммерсантъ FM
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В Германии арестованы заподозренные в подготовке химатаки иранцы

В Германии арестовали двух мужчин из Ирана по подозрению в организации террористического акта с использованием отравляющих веществ — цианида и рицина, сообщают местные СМИ.

По информации телерадиокомпании WDR, задержание 32-летнего мужчины и его предполагаемого брата произошло после обыска в ночь на воскресение, 8 января, в жилом помещении в городе Кастроп-Рауксель (федеральная земля Северный Рейн—Вестфалия) на западе Германии.

Как уточняет Bild, из-за опасности биологического и химического воздействия отравляющих веществ для полицейских на месте происшествия также находились эксперты научно-исследовательского Института имени Роберта Коха и сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

Источники газеты сообщили, что правоохранительные органы Германии следили за иранцем в течение нескольких дней. Об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы власти Германии предупредила «спецслужба дружественной страны».

Рицин — белковый яд растительного происхождения, получаемый из касторовых бобов, небольшой дозы которого достаточно, чтобы нанести смертельный вред человеку. Включен в список «биологического оружия» Института Роберта Коха.

Цианид также представляет смертельную опасность для людей. Воздействуя на кровеносную систему, поражает все жизненно важные органы человека.

Милена Костерева

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