В Челябинской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвердили 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией (24 сутками ранее). Выздоровели 46 пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сегодня в Челябинской области COVID-19 болеют 809 человек. За последние сутки в регионе сделали 4036 на коронавирус. С начала пандемии на Южном Урале зарегистрировали 396 605 случаев заболевания COVID-19, выздоровели и выписаны 386 278 пациентов. Смертельных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано.