После снегопада на горнолыжных курортах Сочи открывают трассы на нижних склонах

Горнолыжный курорт «Красная Поляна» в воскресенье, 8 января, открывает трассы до высоты 1460 метров, что позволяет распределить потоки гостей и разгрузить канатную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

«Сегодня на курорте впервые в сезоне открылось катание на нижних склонах. Все три недели зимнего сезона лыжникам и сноубордистам была доступна только горная долина Цирк-2. Теперь зона катания расширилась от 2300 до 1460 метров над уровнем моря»,— говорится в сообщении.

Прошедший снегопад принес более 50 см снега, а морозная погода позволяет запустить систему искусственного оснежения. К концу следующей недели, 13–14 января, на курорте планируют открыть трассы до отметки 960 метров, включая вечернее катание

С 9:00 на «Красной Поляне» открыты горнолыжные трассы: Первый снег, Восточная (от 2300 м до 2050 м), Цирк-2, Аибга, Панорама (с 2200 м до 1500 м), Сноупарк, Черная Пирамида, бугель Первый снег. С 8:30 открыты канатные дороги: Красная Поляна (540–960 м), Реликтовый лес (960–1460 м), Вершина (1460–2200 м).

На курорте «Роза Хутор» начали продажу ски-пассов на 8 января. Открыт Южный склон. Для катания доступны трассы: Явор, Явор-2 (с 11:30), Горицвет, Фиалка. Работают канатные дороги: Крокус, Вероника, Эдельвейс.

В ГТЦ «Газпром» сообщают, что сегодня работают Альпика-трассы: 11 (с отметки 2256 м до 1500 м) и 12 (до 1900 м); Лаура-трассы: С,Е,I,H, С.

7 января на сотрудника курорта «Красная Поляна» в Сочи во время проверки безопасности горнолыжных склонов сошла лавина, коллеги успели его откопать, он не пострадал. Горнолыжные трассы курорта были закрыты для катания.

Наталья Решетняк

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