На Ямале из-за морозов ограничили транспортное движение

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за сильных холодов закрыли движение по трем зимним трассам: Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево-Красноселькуп. Температура в регионе опустилась ниже -40 градусов.

Предприятие «Пассажирские перевозки» приняло решение скорректировать расписание на автобусном маршруте «Ноябрьск – Вынгапуровский».

Из-за морозов произошли аварии на коммунальной инфраструктуре. Так, заместитель генерального прокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев потребовал проверить информацию о перемерзании труб и отключении водоснабжения в многоквартирных домах в городе Лабытнанги. Согласно сообщению прокуратуры, он поручил прокурору региона выяснить причины аварий, дать оценку управляющей компании и коммунальной службе.

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Василий Алексеев